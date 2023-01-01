Крестник. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Родился у бедного мужика сын. Обрадовался мужик, пошел к соседу звать в кумовья. Отказался сосед: неохота к бедному мужику в кумовья идти. Пошел бедный мужик к другому, и тот отказался. Всю деревню исходил, нейдет никто в кумовья. Пошел мужик в иную деревню. И попадается ему навстречу прохожий ч�еловек. Остановился прохожий человек…»



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