Крест. Сигрид Унсет (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Норвежская писательница Сигрид Унсет в 1928 году удостоилась Нобелевской премии по литературе за семейную сагу «Кристин, дочь Лавранса». Нобелевский комитет отметил правдивое и запоминающееся изображение скандинавского средневековья. Этот роман был любимой книгой Марины Цветаевой: это лучшее, что написано о женской доле, писала она. Почти век спустя мы представляем этот шедевр всем, кто любит историческую прозу, семейные саги и длинные, плотные тексты, в которые можно погрузиться с головой и оказаться в совсем ином мире. Кристин и Эрленд в разлуке. Гордость и обиды не дают им воссоединиться – успеют ли они простить друг друга, пока не станет слишком поздно? Кристин ждут всё новые и новые испытания, и некоторые могут оказаться чрезмерно тяжёлыми. Мы представляем вашему вниманию драматический финал великой семейной саги – в блистательном исполнении Надежды Винокуровой.



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