Крест. Равиль Валиев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По стечению обстоятельств Матвей оказывается в самом эпицентре криминальных разборок. Ему удается уцелеть, более того, он неожиданно становится обладателем крупной суммы бандитских денег. Спасаясь от преследования, Матвей бежит из города в глухую деревню. Там он понимает, что попал на родин�у своего отца, о которой много слышал в детстве. Постепенно молодой человек осознает, что родители скрыли от него настоящую правду об их семье. Матвей решает докопаться до истины. Он еще не знает, какие страшные события ждут его в скором времени…



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