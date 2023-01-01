Крест. Равиль Валиев
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Аудиокниги
Крест. Равиль Валиев

Крест. Равиль Валиев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы390 мин18+

Сюжет

По стечению обстоятельств Матвей оказывается в самом эпицентре криминальных разборок. Ему удается уцелеть, более того, он неожиданно становится обладателем крупной суммы бандитских денег. Спасаясь от преследования, Матвей бежит из города в глухую деревню. Там он понимает, что попал на родину своего отца, о которой много слышал в детстве. Постепенно молодой человек осознает, что родители скрыли от него настоящую правду об их семье. Матвей решает докопаться до истины. Он еще не знает, какие страшные события ждут его в скором времени…

Крест слушать на видеосервисе Wink.

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