Край Бездны. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

«Край Бездны» – фантастический роман Андрея Ливадного, первая цикла «Тест на респаун», жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези. Он думал, что в его жизни уже случилось все, что выпадает на долю обычного человека и ясно представлял себе будущее, но внезапный звонок в корне изменил судьбу. «Край Бездны» – первая полноценная виртуальная реальность, где его попросили выполнить несложное задание, на поверку оказалась совсем не райским уголком. Он оказался в реалистичном до дрожи цифровом мире, правил которого пока не знает. Здесь простые с вида задания внезапно предлагают сделать моральный выбор, а отказ от их выполнения приводит в такие места, где череда перерождений способна лишить рассудка… Книга 1. Край Бездны Книга 2. Темный Рубеж © Ливадный Андрей © ИДДК



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