«Краткость и талант». Альманах-2021. Mike The,Сергей Лысков,Валерия Савенкова,Николай Ткаченко,Софья Филистович,Данимира То,Матвей Тропинин,Алина Захарова,Андрей Панкратьев,Анюта Соколова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Мы собрали под одной обложкой самые разные жанры: детективы, триллеры, фантастику, ужасы и любовные драмы. Казалось бы, что у них общего? Однако есть один объединяющий фактор: где бы ни оказались герои рассказов – в безлюдной чаще леса или в сказочном королевстве, на далекой планете или на пустыре за гаражами – им всем приходится делать выбор. Бороться за свою жизнь или отнимать жизнь чужую? Спасать угасающие чувства или наказывать за измену? Говорить правду (и ничего, кроме правды) или создавать захватывающие иллюзии? А вместе с героями над нелегким выбором наверняка задумаетесь и вы, дорогие читатели. Надеемся, неожиданные повороты сюжетных линий не оставят вас равнодушными. В альманахе представлены рассказы как опытных писателей, так и начинающих авторов – выпускников литературной мастерской «Краткость и талант».



«Краткость и талант» слушать на видеосервисе Wink.