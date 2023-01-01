Краткая история всего. Кен Уилбер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Уникальный взгляд основателя интегральной философии на развитие человечества от первобытных времен до будущего. Кен Уилбер — крупнейший современный философ, «Эйнштейн сознания». Это удивительный человек: католический священник отец Ричард Рор именует его «постмодернистским Фомой Аквинским», ребе Залман Шахтер-Шаломи видел в книгах Уилбера «каббалу будущего», а создательница «Матрицы» Лана Вачовски написала вместе с автором общее предисловие-диалог к юбилейному изданию «Краткой истории всего».Кен Уилбер целью своих жизненных поисков называет найти истину в каждой культуре и соединить эти истины в общем Космосе. Его «Краткая история всего» — безусловный mustread для человека, которому интересен мир, его устройство и развитие."



Краткая история всего слушать на видеосервисе Wink.