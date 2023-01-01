Краткая история Русской Православной Церкви Заграницей. Святитель Иоанн Максимович (Шанхайский) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокнигу вошли два сочинения удивительного подвижника, замечательного проповедника Русского Зарубежья, в 2008 году прославленного в лике общерусских святых – свт. Иоанна Шанхайского. 1. Краткая история Русской Православной Церкви Заграницей 2. О духовном и нравственном значении Русской Православной Церкви Заграницей



Краткая история Русской Православной Церкви Заграницей слушать на видеосервисе Wink.