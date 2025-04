Краткая история пьянства от каменного века до наших дней. Что, где, когда и по какому поводу. Марк Форсайт (книга, 2019) слушать онлайн

История нашего вида сложилась бы совсем по-другому, если бы не счастливая генетическая мутация, которая позволила нашим организмам расщеплять алкоголь. С тех пор человек не расстается с бутылкой – тысячелетиями выпивка дарила людям радость и утешение, помогала разговаривать с богами и создавать культуру. «Краткая история пьянства» – это история давнего романа Homo sapiens с алкоголем. В каждой эпохе – от каменного века до времен сухого закона – мы найдем ответы на конкретные вопросы: что пили? сколько? кто и в каком составе? А главное – зачем и по какому поводу? Попутно мы познакомимся с шаманами неолита, превратившими спиртное в канал общения с предками, поприсутствуем на пирах древних греков и римлян и выясним, чем настоящие салуны Дикого Запада отличались от голливудских. Это история человечества в его самом счастливом состоянии – навеселе. В отличие от большинства книг об алкоголе, эта рассказывает не о технологиях производства и самих напитках, а о месте выпивки в культуре разных народов: как, с кем и зачем люди пили. У автора типично английское чувство юмора и широкий кругозор, факты и цитаты он подбирает занимательные, и в целом книга читается на одном дыхании. Как блестяще демонстрирует Марк Форсайт, цивилизацию воспитал алкоголь. Ни жители Древнего Египта без пива, ни жители Древней Греции и Рима без вина не создали бы свои величайшие творения. Где выпивка, там благоденствие – и наоборот. Поднимем же бокалы за это игристое, искристое и искрометное произведение! Гарри Маунт редактор журнала The Oldie Мне казалось, я кое-что смыслю в выпивке, но «Краткая история пьянства» заставила меня взглянуть на пьянство под иным углом. Каждая глава изумляла меня, загадывала загадки и вдохновляла так, что под конец чтения мне отчаянно захотелось глотнуть чего покрепче. Генри Джеффрис автор книги Empire of Booze («Империя выпивки») Эта чудесная книга настолько меня увлекла, что за чтением я незаметно для себя осушил две бутылки вина. Роб Темпл автор книги Very British Problems («Типично британские проблемы»).



Краткая история пьянства от каменного века до наших дней слушать на видеосервисе Wink.