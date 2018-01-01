Краткая история феминизма в евро-американском контексте. Антье Шрупп,Пату (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда вы встречаете феминитив вроде «авторессы» или читаете в соцсетях посты флешмоба #metoo, не задаетесь ли вы вопросом, как это стало возможно и когда всё началось? За последние два столетия феминизм радикально изменил мир. Но, в отличие от большинства исследований на эту тему, история в данной аудиокниге начинается не с борьбы женщин за право голоса в XIX веке, а в античности. Здесь собраны все важные фигуры, понятия, даты и события феминистского движения. Пускай текст полон иронии над действующими лицами. Но многие эпизоды, описанные в книге, возмущают. Это несогласие является влиятельной силой, позволяющей женщинам отстаивать свои интересы. Русское издание предваряет предисловие философессы и феминистки Ольгерты Харитоновой. © Storysidе



Краткая история феминизма в евро-американском контексте слушать на видеосервисе Wink.