WinkАудиокнигиКраткая история человечества. Часть 2. От эпохи Возрождения до наших дней. Ван Лун Гендрик
Краткая история человечества. Часть 2. От эпохи Возрождения до наших дней. Ван Лун Гендрик (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Учебная и научная литература495 мин12+
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Сюжет
«История – это величественная Башня Опыта, воздвигнутая Временем посреди безграничных равнин прошлых веков. Нелегко взобраться на вершину этого древнего здания, чтобы насладиться обширным видом и извлечь пользу. Здесь нет подъемной машины, и приходиться надеяться только на свои молодые, кр�епкие ноги» Мы живем под тенью громадного вопросительного знака. Кто мы? Откуда мы произошли? Для чего мы живем? Медленно, но упорно, с неослабеваемым мужеством, мы отодвигаем этот вопросительный знак все дальше и дальше, к той далекой лини за горизонтом, где мы надеемся когда-нибудь отыскать ответ.
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