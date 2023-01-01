Краткая история человечества. Часть 2. От эпохи Возрождения до наших дней. Ван Лун Гендрик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«История – это величественная Башня Опыта, воздвигнутая Временем посреди безграничных равнин прошлых веков. Нелегко взобраться на вершину этого древнего здания, чтобы насладиться обширным видом и извлечь пользу. Здесь нет подъемной машины, и приходиться надеяться только на свои молодые, кр�епкие ноги» Мы живем под тенью громадного вопросительного знака. Кто мы? Откуда мы произошли? Для чего мы живем? Медленно, но упорно, с неослабеваемым мужеством, мы отодвигаем этот вопросительный знак все дальше и дальше, к той далекой лини за горизонтом, где мы надеемся когда-нибудь отыскать ответ.



Краткая история человечества слушать на видеосервисе Wink.