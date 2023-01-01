WinkАудиокнигиКраткая история человечества. Часть 1. От начала мира до эпохи Возрождения. Ван Лун Гендрик
Краткая история человечества. Часть 1. От начала мира до эпохи Возрождения. Ван Лун Гендрик (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Учебная и научная литература354 мин12+
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Сюжет
Написав свою книгу, Гендрик Виллем Ван Лун, не претендовал на то, что она станет очередным учебным пособием или научным трактатом. У него была немного другая задача. Заинтересовать читателя самим предметом «история», составить общее представление о ходе развития всемирной истории. С чего начался наш мир? Как появился человек? Что является главной движущей силой развития общества? Куда идет человечество? На все вопросы вы найдете ответы в этой книге.
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