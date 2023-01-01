Краткая история человечества. Часть 1. От начала мира до эпохи Возрождения. Ван Лун Гендрик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Написав свою книгу, Гендрик Виллем Ван Лун, не претендовал на то, что она станет очередным учебным пособием или научным трактатом. У него была немного другая задача. Заинтересовать читателя самим предметом «история», составить общее представление о ходе развития всемирной истории. С чего начался наш мир? Как появился человек? Что является главной движущей силой развития общества? Куда идет человечество? На все вопросы вы найдете ответы в этой книге.



Краткая история человечества слушать на видеосервисе Wink.