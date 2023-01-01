Красота – это горе. Эка Курниаван (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань Эка Курниаван «Красота – это горе» – один самых ярких и удивительных романов в современной мировой литературе. Однажды майским днем Деви Аю поднялась из могилы, где пролежала двадцать один год, вернулась домой и села за стол… Так начинается эта книга, в которой отчетливо слышны отголоски Николая Гоголя и Габриэля Гарсиа Маркеса, Михаила Булгакова и Германа Мелвилла. История Деви Аю, красавицы из красавиц, и ее дочерей затягивает в вихрь странных и удивительных событий, напрямую связанных с судьбой Индонезии и великим эпосом «Махабхарата». Эпический роман индонезийского писателя Эки Курниавана представляет собой удивительный синтез истории, мифов, сатиры, семейной саги, романтических приключений и магического реализма. Проза Эки Курниавана свежа и необычна. В современной мировой литературе это огромное и яркое явление. Пресса о книге: «Очевидный претендент на Нобелевскую премию, которую не получал еще ни один индонезиец». Le Monde «Курниаван не эксплуатирует магический реализм, он именно творит магию, создавая свою собственную землю обетованную. Его Халимунда подобна Макондо Габриэля Гарсиа Маркеса и Йокнапатофе Фолкнера. Этот вымышленный край позволяет ему показать, как вихри истории безжалостно расшвыривают людей». The New York Times «В своем романе Курниаван сочетает предельную серьезность с непочтительной иронией, исторические факты с магическим реализмом. Его эклектика слегка напоминает манеру Салмана Рушди». ArtReview As...Слушайте книгу.



Красота – это горе слушать на видеосервисе Wink.