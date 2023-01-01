Красная линия. Сола Рэйн (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Он – покрытый татуировками вспыльчивый канадец, одержимый одним лишь хоккеем. Она – девушка из бедного квартала, будущее которой находится на грани разрушения. Они никогда бы не встретились, если бы судьба, в виде стокилограммового ангела-хранителя, не свела их вместе под одной крышей. Им запрещено быть вместе, но есть одна проблема… Возникшего между ними сексуального напряжения хватит на то, чтобы осветить добрую половину Чикаго. Другая половина загорится от их взаимной ненависти. Содержит нецензурную брань.



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