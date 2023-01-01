Красивая-некрасивая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

К Игорю Лукашину вернулась его подруга Маша, которая уходила от него к другому мужчине. Игорь не знал, как ему вести себя дальше. Он по-прежнему любил Машу, но чувствовал, что она только позволяла себя любить. Он был для неё просто удобен. Игорь решил предложить Маше выйти за него замуж. По его мнению, это должно было придать их отношениям стабильность. Красивая и ветреная Маша считала, что мир должен вращаться вокруг неё. Её родители – обеспеченные люди, ни в чём не отказывали своей избалованной дочери. На очередной Машин день рождения они решили подарить ей автомобиль. Бывшая однокурсница Игоря, Вика, была полной противоположностью Маше. Добрая и отзывчивая, но не слишком красивая. Игорь чувствовал, что с Викой ему легко и приятно общаться. Так вышло, что бывшая сокурсница стала для него «жилеткой», которой можно было рассказать обо всех житейских неприятностях. Игорь всё чаще стал ловить себя на мысли, что с Викой ему гораздо лучше и спокойнее, чем с Машей. Однажды он увидел на мобильнике Маши отпечатавшийся телефонный номер Влада – молодого человека, за которого она собиралась выйти замуж. Игорь понял, что его невеста продолжает общаться с соперником и решился, наконец-то, расстаться со свой ветреной подругой. Когда он объявил Маше о своём решении, та сообщила ему ужасную новость – оказывается, она неизлечимо больна. Игорь понял, что никогда не сможет бросить больную Машу. Он ещё несколько раз встречался с Викой и понимал, что та нравится ему всё больше и больше. Однако та сообщила ему, что у неё есть жених, который сделал ей предложение. Спустя некоторое время, от Машиной мамы, Игорь случайно узнал, что Маша его обманула – она не была больна. И тогда Игорь ушёл от неё. Он снова встретился с Викой, и та призналась ему, что никакого жениха у неё нет. Она специально выдумала эту историю от тоски и одиночества.



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