Красивая игрушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Красивая игрушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Красивая игрушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Полина Карташова знакомит подругу Татьяну со своим ухажером, красавчиком Андреем. Полина признается, что Андрей не в ее вкусе, но его любовь тешит ее самолюбие. Вернувшись из поездки к родителям, она узнает от Татьяны, что та полюбила Андрея с первого взгляда и переспала с ним. Поссорившись с Татьяной, Полина рассказывает подруге Вере о ее вероломстве. Она держит с Верой пари на дорогую заколку, заявив, что вернет себе Андрея. Полина лжет Андрею, что Татьяна после неудачного аборта не может иметь детей. Полина ставит Андрея перед выбором: или она, или Татьяна. Андрей остается жить с Полиной. Вскоре Полина признается Вере, что Андрей ее раздражает. Вера просит подругу уступить ей Андрея. Но Полина высмеивает Веру, заявляя, что Андрей на нее не польстится. Разозленная Вера спорит с Полиной на все ту же заколку, она уверена, что отобьет Андрея у подруги. Полина в очередной раз ссорится с Андреем и в тот же день случайно застает Веру и Андрея в пустом офисе. Между подругами вспыхивает ссора, и Андрей узнает, что он был объектом их пари. Возмущенный Андрей уходит от Полины. Со временем она раскаивается в том, что поссорилась с подругами из-за парня, которого не любила. Девушки мирятся, и Полина признается Татьяне, что оболгала ее перед Андреем. Та, в свою очередь, говорит, что все еще любит Андрея, более того, она ждет от него ребенка. Полина и Вера убеждают Татьяну позвонить Андрею. В итоге Андрей делает Татьяне предложение, он счастлив, узнав, что у него будет ребенок.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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