Крах Украины. Демонтаж недо-государства. Ростислав Ищенко (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга выносит приговор не только Киевской хунте, но и всему мертворожденному «проекту Украина». Это – гвоздь в гроб ущербному недо-государству, по воровству и бесчеловечности переплюнувшему даже ельцинскую РФ. Это – вся правда о том, как «свидомые» нацисты промайданили страну, променяв �одних воров на других и добровольно став холопами Европы. Это – пощечина бандеровским манкуртам, продавшим первородство и многовековое братство за иудины сребреники.



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