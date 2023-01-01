Кракен. Чайна Мьевиль
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Кракен. Чайна Мьевиль

Кракен. Чайна Мьевиль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика1137 мин18+

О книге

Билли Хэрроу работает в лондонском музее. Во время экскурсии открывается пропажа главного экспоната – аквариума с гигантским кальмаром, а следом и исчезновение охранника. На допросе в полиции Билли узнает о существовании спецотдела, занимающегося многочисленными сектами Лондона. По неизвестной причине Билли становится объектом охоты бессмертных асассинов, а затем и ключевым игроком в партии паникующего перед апокалипсисом оккультного Лондона, населенного магами-фишечниками, чудовищами и богами.

Кракен слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
1137 мин / 18:57

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