WinkАудиокнигиKPI, которые убьют ваш бизнес. Мини-книга. Святослав Бирюлин
KPI, которые убьют ваш бизнес. Мини-книга. Святослав Бирюлин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес91 мин12+
Сюжет
Знаете ли вы, что низкое качество продуктов и услуг может быть следствием выполнения сотрудниками своих KPI? Да-да, именно выполнения KPI! Вы используете KPI и мотивацию на их выполнение в своeм бизнесе? Тогда вы должны знать и об очень важных их «темных сторонах». Порой KPI несут больше вреда, чем пол�ьзы, использовать их можно только при выполнении ряда условий. Узнайте больше об этом в новой книге автора бизнес-бестселлеров, опытного управленца Святослава Бирюлина.
KPI, которые убьют ваш бизнес слушать на видеосервисе Wink.