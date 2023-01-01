Коучинг-лидерство. Говори меньше, спрашивай больше и навсегда измени свой стиль управления. Майкл Станьер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Занудство, оторванность от практики, трудности с изменением привычек — вот три главные причины, из-за которых классический коучинг не приносит результатов. Еще одна великая ловушка коуча, будь он менеджер или родитель, — неспособность отличить наставничество от привычки решать проблемы за �других. Мы так любим раздавать советы и принимать меры, что часто не даем людям возможности раскрыть их собственный потенциал.

Глава консалтинговой компании Box of Crayons Майкл Стеньер разработал метод коучинга, состоящий всего из семи вопросов, которые стоит задать собеседнику в процессе любой коуч-сессии. Эти вопросы собраны в книге «Коучинг-лидерство. Говори меньше, спрашивай больше и навсегда измени свой стиль управления». Попробуйте задать их тому, кого вы должны чему-то научить, — и вы увидите, насколько привычка спрашивать эффективнее привычки пытаться управлять людьми напрямую.



Коучинг-лидерство слушать на видеосервисе Wink.