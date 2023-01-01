Коучинг. Как превратить сознательное в бессознательное в работе коуча. Мария Илиф-Вуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Успешные коучи знают, каких присутствие влияет навзаимодействие склиентом. Онипонимают, каких ценности, убеждения идругие факторы влияют накоучинг. Нужны опыт инавыки, чтобы выявлять эти воздействия– каквфизической, такивпсихологической сфере, ивтоже время придерживаться подхода, ориентированного только наклиента. Изэтой книги вы узнаете, какукрепить самосознание поключевым аспектам вашего коучингового присутствия, ипознакомитесь сновой моделью, которая поможет вам осознанно выбирать те илииные методы работы склиентом. Автор рассказывает, как, обращая особое внимание намотивацию ваших решений инаваше присутствие вовремя коучинга, можно минимизировать неосознанное влияние, предвзятость инеобъективность коуча, чтобы принести максимальную пользу клиенту итой системе, врамках которой он живет иработает. Вподобных ситуациях можно сказать, чтокоуч превращается вневидимку, однако это учит его распознавать те моменты, вкоторые активное взаимодействие склиентом может стать наиболее плодотворным коучинговым решением. Эксперт вобласти коучинга– Мария Илиф-Вуд показывает, какраспознавать, контролировать ииспользовать ваше коучинговое присутствие снаибольшей пользой дляклиента. Книга рекомендована Международной Академией Коучинга.



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