Котофей. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Маргариту стала раздражать бабушка мужа Татьяна Ивановна. Она ревновала к ней своего сына Костю, понимая, что мальчик больше привязан к прабабушке, чем к матери. Маргарита оправдывала свое раздражение тем, что Татьяна Ивановна портила мальчика – учила вязать и печь пироги, а также водила в детдом, где раньше работала медсестрой. Она считала, что общение с сиротами плохо влияет на детскую психику, но муж Денис не разделял опасений жены. Когда-то его самого усыновила семья бабушки и, после смерти родителей, Татьяна Ивановна одна воспитывала приемного внука. Когда к Татьяне Ивановне вернулся бывший муж Евгений Тимофеевич, Маргариту возмутило, что она поселила его в квартире, даже не посоветовавшись. Она не понимала, как можно пустить в дом человека, который когда-то бросил Татьяну Ивановну одну с внуком, и заслужившего прозвище Котофей, за многочисленные измены. Маргарита предложила мужу разменять квартиру, чтобы оградить сына от влияния непутевого деда. Денис предложил жене отдохнуть всей семьей на море, а потом принять решение. Перед отъездом Костя неожиданно заболел, и Денис уговорил Маргариту оставить сына на попечении дедушки с бабушкой. Вернувшись из отпуска, Маргарита узнала, что Евгения Тимофеевича взяли на работу в детдом и дали там комнату, в которую они с Татьяной Ивановной переезжают. Костя обвинил мать в том, что дед с бабушкой уходят из дома из-за нее и сказал, что уйдет с ними в детский дом. Маргарита поняла, как мальчик привязан к старикам, и что она была неправа. Маргарита поговорила с Татьяной Ивановной и убедила их с дедом остаться.



Котофей слушать на видеосервисе Wink.