Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз. Холли Вебб
Wink
Детям
Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз. Холли Вебб

Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

9.62020, Аудиокнига
Детская литература84 мин6+

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О книге

Жасмин была знакома со всеми соседскими котами и кошками. Раз уж родители не разрешают завести своего питомца, можно хотя бы погладить чужого. Но особенно девочка подружилась с кошечкой Звездочкой, ласковой и игривой. Поэтому хозяева Звездочки предложили девочке присмотреть за любимицей во время их отпуска. Жасмин согласилась и принялась прилежно заботиться о Звездочке. Но кошечка почему-то вдруг стала вялой и сонной, а потом и вовсе исчезла. Жасмин очень расстроилась – на улице со Звездочкой может случиться какая-нибудь неприятность! Однако Звездочка пропала не просто так. Она приготовила для всех большой, можно даже сказать, двойной сюрприз!

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Жанр
Детская литература
Время
84 мин / 01:24

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