Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Жасмин была знакома со всеми соседскими котами и кошками. Раз уж родители не разрешают завести своего питомца, можно хотя бы погладить чужого. Но особенно девочка подружилась с кошечкой Звездочкой, ласковой и игривой. Поэтому хозяева Звездочки предложили девочке присмотреть за любимицей во вре�мя их отпуска. Жасмин согласилась и принялась прилежно заботиться о Звездочке. Но кошечка почему-то вдруг стала вялой и сонной, а потом и вовсе исчезла. Жасмин очень расстроилась – на улице со Звездочкой может случиться какая-нибудь неприятность! Однако Звездочка пропала не просто так. Она приготовила для всех большой, можно даже сказать, двойной сюрприз!



Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз слушать на видеосервисе Wink.