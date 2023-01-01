Котенок Милли, или С возвращением, леопард!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Девочка Тайя мечтала о котенке, и однажды родители подарили ей Милли, кошечку бенгальской породы, той самой, похожей на маленьких леопардов. Тайя и Милли сразу же подружились и начали вместе активно исследовать окружающий мир. Правда, любопытство постоянно приводило кошечку к неприятностям, разбираться с которыми приходилось Тайе. В этот раз Милли всего на минуточку выскочила из дома, проверить, что происходит в соседнем дворе, как кто-то схватил ее и увез далеко в чужое место. Но бенгальская кошка – одно из самых ловких в мире созданий, и, вне всякого сомнения, Милли придумает, как выбраться из клетки. Тайя тоже не теряет времени даром и расклеивает объявления о пропаже котенка везде, где может. Удастся ли Милли вернуться к хозяйке? Одной, в другом районе, найти дорогу домой?



Котенок Милли, или С возвращением, леопард! слушать на видеосервисе Wink.