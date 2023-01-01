Котенок Белла, или Любопытный носик. Дейзи Медоус (книга, 2020) слушать онлайн

Дейзи Медоус – автор более ста книг для детей, среди которых серия Rainbow Magic – всемирный бестселлер о приключениях фей. Представляем вашему вниманию еe новый проект! Лили и Джесс – лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Лили и Джесс подружились с котeнком Беллой Когтилло, которая мечтает стать знаменитой исследовательницей. А пока жажда приключений привела Беллу в таинственное подземелье, где по стенам мечутся тени и разносится зловещий хохот. Лили и Джесс поспешили на выручку котeнку – но сначала надо найти вход в подземелье…



Котенок Белла, или Любопытный носик слушать на видеосервисе Wink.