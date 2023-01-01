Котенок Белла, или Любопытный носик. Дейзи Медоус
Wink
Детям
Котенок Белла, или Любопытный носик. Дейзи Медоус

Котенок Белла, или Любопытный носик. Дейзи Медоус (книга, 2020) слушать онлайн

9.12020, Аудиокнига
Детская литература, Зарубежная литература55 мин0+

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О книге

Дейзи Медоус – автор более ста книг для детей, среди которых серия Rainbow Magic – всемирный бестселлер о приключениях фей. Представляем вашему вниманию еe новый проект! Лили и Джесс – лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Лили и Джесс подружились с котeнком Беллой Когтилло, которая мечтает стать знаменитой исследовательницей. А пока жажда приключений привела Беллу в таинственное подземелье, где по стенам мечутся тени и разносится зловещий хохот. Лили и Джесс поспешили на выручку котeнку – но сначала надо найти вход в подземелье…

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Жанр
Детская литература, Зарубежная литература
Время
55 мин / 00:55

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