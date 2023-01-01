Кот в доме хозяин! Как понять своего питомца, подружиться и не навредить. Александра Александрова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Александры Александровой, специалиста по коррекции поведения кошек и собак, ведущей телепередачи «Кто в доме хозяин?» на НТВ, поможет разобраться в психологии отношений человека и кошки. Подробно разбираются конкретные ситуации, когда питомцы по непонятным причинам становятся агрессивными, «мстят», метят углы в квартире или даже вашу собственную кровать. Для тех, кто хочет жить со своим питомцем в радости и комфорте, советы автора помогут понять тайный смысл кошачьего поведения и исключить все возможные конфликты до их появления!



Кот в доме хозяин! Как понять своего питомца, подружиться и не навредить слушать на видеосервисе Wink.