Костяной капеллан. Питер Маклин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этом мире святость – не пустой звук, а за тонкой пеленой реальности таится нечто такое, с чем даже отъявленные головорезы не хотели бы столкнуться в темном переулке. Война закончилась, и армейский капеллан Томас Благ держит путь домой вместе с остатками своего отряда. Когда-то, еще в мирное время, он заправлял бандой и своих навыков не забыл. Но теперь его криминальная империя разрушилась, родные места захватили чужаки, а люди Эллинбурга – его города – голодают, оставшись без крова и надежды. И тогда Томас вместе с другими потрепанными жизнью ветеранами решает вернуть то, что потерял. Любыми средствами. Но начав борьбу за передел власти, он попадает в хитроумную сеть политических интриг и понимает, что ставки в затеянной им игре будут гораздо выше, чем казалось на первый взгляд.



Костяной капеллан слушать на видеосервисе Wink.