Космос. От Солнца до границ неизвестного. Коллектив авторов
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Космос. От Солнца до границ неизвестного. Коллектив авторов

Космос. От Солнца до границ неизвестного. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература424 мин12+
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Сюжет

Эта аудиокнига отправит вас в космическое путешествием вместе с экспертами журнала New Scientist. Что случилось с Венерой? Как Сатурн стал властелином колец? Где искать Девятую планету? Почему мы не видим облако Оорта? Что мы знаем о самой большой звезде? Как живут звезды после смерти? Как галактики воруют друг у друга? Как сфотографировать черную дыру? Какая галактика самая большая? Стартуя от Солнца, мы посетим планеты земной группы, газовые гиганты и их спутники, пересечем облако Оорта и выйдем за границы Млечного Пути. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.

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