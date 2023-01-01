Космопсихолухи. Том 1. Ольга Громыко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Громыко – популярная русскоязычная писательница, известная своими книгами в жанрах фэнтези и космооперы. Серия фантастических романов о «Космоолухах» – одна из наиболее популярных. Представляем в аудиоформате первый том дилогии «Космопсихолухи». Перед нами история доблестного экип�ажа грузового звездолeта с говорящим названием «Космический Мозгоед». Как всегда в романах Ольги Громыко, вас ждут захватывающие приключения и добрый юмор. Присоединяйтесь к похождениям героев – слушайте аудиокнигу! Музыка – incompetech.com filmmusic.io Автор обложки – Екатерина Гаевская © Ольга Громыко ©



Космопсихолухи слушать на видеосервисе Wink.