Космическая красотка. Принцесса на замену. Ольга Пашнина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первая аудиокнига из серии «Космическая красотка». Когда император далекой звездной системы поручил своему другу найти давно потерянную дочь, мироздание злорадно рассмеялось. И на замену принцессе забрали меня. Вчера – беспризорница и воровка, сегодня – любимая сестренка императора и… головная боль для Аднара Фортема, совершенно невыносимого инопланетного типа. Я не просила балов и дворцов, не мечтала о внеземных мирах, но теперь не отступлюсь и найду для себя место под солнцем. Новые друзья назвали меня космической красоткой, а враги – угрозой для власти над галактикой. Чтобы сохранить свою тайну, я пойду на все. Но за отлично сыгранную роль принцессы потребую щедрую награду.



Космическая красотка слушать на видеосервисе Wink.