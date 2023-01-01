Космическая красотка. Галактика в подарок. Ольга Пашнина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тучи над империей Канопуса сгущаются, а я просто пытаюсь выжить. Найти свой дом, не потерять друзей и удержать хрупкое чувство, вдруг ставшее взаимным. Но долг принцессы важнее любви, сильнее страсти и мучительнее разлуки. Жестокий враг уже стоит у границ галактики, готовый уничтожить все, что мне дорого. Ненавистный брак становится настоящим испытанием, а предательства подстерегают на каждом шагу. Я больше не та Паулина, что впервые ступила в императорский дворец полгода назад. Чужая невеста, чужая принцесса, чужая сестра. Пути назад нет, а значит, я вырву у судьбы свою победу и отвоюю свою любовь к лорду Фортему, который явно не собирается от меня отказываться. А в подарок получу целую галактику. Ведь принцессы с Земли не умеют сдаваться.



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