Кошмариус и его непридуманные истории. Норрис Мирт (книга, 2023) слушать онлайн

Кошмариус – немного мрачноватый, но очаровательный город со своей историей. В книге собраны несколько рассказов о нём самом и о его жителях. Некоторые из них, казалось бы, хорошо знакомы читателям: оборотни, вампиры, призраки. Но это впечатление обманчиво, так как жители Кошмариуса полны неожиданностей. Так, местные вампиры не пьют кровь (правда, не все), а выращивают овощи, а оборотень присматривает за тремя сиротками, которые намного опаснее, чем он сам. С другими обитателями этого городка читателю ещё только предстоит познакомиться. Герои этих историй попадают в совершенно невероятные ситуации. Кто-то будет искать совесть, а кто-то – устраивать самые необычные похороны на свете. Вместе с персонажами небольших новелл читателю предстоит пройтись по улочкам Кошмариуса, побывать на Великом Погосте, Кривофонтанной площади и на Поганых болотах, поучаствовать в странных, пугающих, но весёлых событиях!Кто знает, может быть, прочитав эту книгу, вы тоже найдёте себе место в Кошмариусе…



Кошмариус и его непридуманные истории слушать на видеосервисе Wink.