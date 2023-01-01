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Кошкина пижама (сборник). Рэй Брэдбери (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза, Зарубежная литература384 мин12+
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Сюжет
«Не каждую ночь, когда едешь вдоль Миллпасс по Девятому шоссе в Калифорнии, ожидаешь заметить посреди дороги кота. Коли на то пошло, не каждый вечер такой кот вообще выходит на пустынное шоссе, тем более если этот кот, по всей вероятности, брошенный котенок. Тем не менее это маленькое существо с�идело на дороге, деловито умываясь, в тот момент, когда случилось два события. Машина, на большой скорости ехавшая на восток, внезапно затормозила и остановилась…»
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