Кошкина любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Кошкина любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Кошкина любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Менеджер Вероника Орлова очень серьезно относится к роману со своим начальником, Игорем. Но однажды она подслушивает, как Игорь рассказывает гендиректору Аркадию Михайловичу о чьей-то необузданной сексуальности. Секретарь Людмила намекает, что речь идет о Веронике. Вскоре Вероника получает анонимку, в которой говорится, о том, что ее интимная жизнь обсуждается всем коллективом. Она решает отомстить Игорю и пытается обольстить Аркадия. Но проницательный гендиректор спрашивает у Вероники, в чем причина ее поведения. Та признается, что таким образом она хотела отыграться на Игоре. Вскоре Вероника узнает, что гендиректор уволил Игоря и назначил на его должность Веронику. Холодно простившись со своим бывшим возлюбленным, она приступает к новым обязанностям. Аркадий увлекается Вероникой, и они часто встречаются вне работы. Вскоре секретарь Людмила признается, что давно влюблена в Игоря, но Вероника разрушила ее надежды на брак с ним. Выясняется, что именно Людмила поссорила Веронику с Игорем – это она написала анонимку и представила рассказ Игоря о своей кошке как хвастливое описание эротичного поведения Вероники. Вероника просит Аркадия вернуть Игоря на его прежнюю должность, но тот отвечает, что не меняет своих решений. Встретившись с Игорем, Вероника рассказывает ему о причине своего поведения, и они мирятся. Дело идет к свадьбе, но Вероника понимает, что она скучает по Аркадию. Вдобавок, она узнает, что Игорь тайком встречается с Людмилой. Вероника расстается с Игорем. Она признается Аркадию в любви, но тот отвечает, что не может связать судьбу с такой непредсказуемой девушкой. Вероника решает уехать в другой город, но в последний момент Аркадий говорит, что она одна нужна ему.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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