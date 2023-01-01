Кошки-мышки. Наталья Тимошенко (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

На первый взгляд Никита Кремнев – обычный университетский преподаватель. Но те, кто знакомы с ним ближе, знают, что Никита – экстрасенс. Он может взять мертвого человека за руку и рассказать, что тот чувствовал и слышал перед смертью. Поэтому, когда в городе появляется маньяк, убивающий людей и забирающий у них сердца, полиция просит Никиту о помощи. В ассистентки ему набивается студентка Яна, которой снятся сны, явно связанные с убийствами. Пока полиция ищет маньяка по своим каналам, Никита и Яна отрабатывают версии, лежащие за границами рационального мышления. И, похоже, именно они выйдут на убийцу раньше. Особенно если тот сам шагнет им навстречу, предложив сыграть в смертельную игру.



Кошки-мышки слушать на видеосервисе Wink.