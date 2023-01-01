Кощей. Перезагрузка. Анатолий Казьмин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Кощей-батюшка наш, чтоб ему… силушкой своей магической похвалиться вздумал. Получилось. Теперь Фёдор стал дважды попаданцем. Занесло всю славную Канцелярию в другой мир вместе со всем дворцом. Теперь осваиваться на новом месте надо, обживаться, бизнес налаживать, с соседями, опять же, надо ко�нтакты установить на самом разном уровне. Хлопот, забот, проблем… И за всё Фёдору Васильевичу отдуваться. А он ведь ещё взвалил на себя летопись – Хроники Канцелярии Кощея. Опять же время надо … Обложка разработана автором.



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