Корректировщик. Блицкрига не будет!. Георгий Крол (книга, 2020) слушать онлайн

Любой, кто носил голубой берет, знает – бывших десантников не бывает. Егор Доценко, выпускник РВДУ имени Маргелова, уволенный из армии в период развала Советского Союза, угодив в прошлое за год до начала Великой Отечественной войны, с жаром берется за тяжелую работу – обучение молодых бойцов современным тактическим приемам. Его цель – предотвратить страшный разгром Красной Армии летом 41-го года, не дать войне поглотить миллионы жизней советских людей. Батальон майора Доценко становится образцом для создания новых подразделений. И когда Вермахт нападет на СССР, его встретит не колосс на глиняных ногах, а тяжелый танк, о мощную броню которого разобьется немецкая «проклятая орда»!



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