Коровины дети. Николай Матьяш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то, в начале прошлого столетия узкие каминные и пароходные трубы чистили маленькие дети. Взрослый человек или упитанный ребенок не смогли бы протиснуться в такое узкое пространство, чтобы очистить его от нагара и ржавчины. Поэтому на работу нанимали небольших и сухощавых ребятишек, чаще всего беспризорников. Подрядчик одной из подобных артелей по очистке пароходных котлов, по прозвищу «Корова», так же, решил использовать для своей грязной работы подростков. После объявления о наборе маленьких рабочих их сбежалось со всей Пересыпи видимо – невидимо. Каждый за гривенник был согласен целый день трудиться в самых ужасных условиях. Зажатый в железе, часто вниз головой, ребенок очищал внутренность котла, освобождал его от копоти и ржавчины. Однажды произошел такой случай. Влез мальчишка в котел. Работал внутри часов шесть. Пот смешался с сажей, все тело в ссадинах и царапинах. Пришло время вылезать – а он не может. Маленькое тельце опухло и не пролезает в отверстие. А тут пора котел топить – на утро пароход отъезжает. Что делать. Пилить котел из – за какого – то мальчонки – нельзя – много денег стоит. Оставить ребенка в котле – может умереть… Рассказ о том, чем закончилась эта история, а также как сложились судьбы других «коровиных» детей ждет вас в аудиокниге Николая Матьяша «Коровины дети».



Коровины дети слушать на видеосервисе Wink.