Королевство душ. Рена Баррон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Взрывоопасное магическое зелье из вуду, африканской мифологии и мрачных сказок! Невероятно детализированный и проработанный мир. Первая часть дилогии, одно из самых популярных фэнтези 2020 года. Более 4000 оценок на GOODREADS! Арра – наследница великих колдунов и дочь самой могущественной жрицы Ко�ролевства. Ей предстоит пройти Обряд и раскрыть свою силу для борьбы со злом. Но плата за ритуал может быть очень высока… Идеально для поклонников Томи Адейеми «Дети крови и костей». «Этой книгой невозможно насытиться. Чудесно написанная, полная темной магии и опасностей, она не давала мне покоя. Очень рекомендую!» – Кендари Блейк, автор бестселлера «Три темные вороны»



Королевство душ слушать на видеосервисе Wink.