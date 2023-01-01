Королевский отбор. LitaWolf (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Королевский отбор» – фантастический роман LitaWolf , вторая книга цикла «Попаданки в Элгаре», жанр любовное фэнтези, попаданцы. Твоя личная жизнь рассыпалась в одночасье? Самое время начать всe с чистого листа. Но… Тебя похищают в другой мир. Плен? Рабство? Нет – теперь ты участвуешь в отборе нев�есты для короля! Звучит красиво, однако не стоит радоваться. Ведь твоего согласия никто не спрашивал, и вокруг змеиное гнездо: претендентки готовы на любые подлости, лишь бы столкнуть друг друга с дистанции. А тут ещe эффектный красавчик появляется… на должности смотрителя нашей купальни. И это накаляет атмосферу до предела. БОНУС!!! – бесплатный рассказ: «Когда отбор закончен…»



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