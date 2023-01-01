Королевский бизнес. Ирина Покровская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Книга продолжает серию «Духовность в жизни делового человека» и раскрывает суть духовных законов, следуя которым, можно оставаться спокойным и счастливым в этом беспокойном и наполненном тревогами мире. Книга предназначена для всех слоев общества. Ирина Покровская – автор этой серии книг, �член Союза писателей России, координатор программ по бизнесу ЦДР, бизнесмен. Ее творчество хорошо известно многим читателям и слушателям ее лекций, тем, кто движется по духовному пути. Многих из них стать на этот путь вдохновили простое и искреннее изложение и собственный практический опыт автора.



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