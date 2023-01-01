Королевские сказки. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трудно поверить, но прекрасные сказки Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм до сих пор остаются одним из лучших сокровищ детской литературы. Ведь даже время не властно над настоящим чудом! В этой книге ты найдешь лучшие истории знаменитых сказочников. Среди них «Золушка», «Новое платье короля», «Русалочка», «Король – Дроздовик», «Золотая птица» и многие другие. Эти сказки, удивительно волшебные и реалистичные, добрые и поэтичные, порой наивные и поучительные одновременно, любимы и читаемы детьми во всем мире. Путешествие в сказку будет незабываемым и поможет подружиться со сказочными героями, научит быть храбрым и справедливым, ценить любовь и верить в дружбу. Общение с книгой подарит счастливые минуты детям и взрослым!



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