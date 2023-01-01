Королевская жизнь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Марина Королёва была первой красавицей в институте. Рано забеременев, она бросила учебу и родила дочку Вику. Отец ребенка отказался участвовать в жизни Марины и Вики. Марине пришлось уехать к родителям. Заочно окончив институт, Марина устроилась работать в школу. Прошли годы, однажды случилась большая неприятность: Вика получила травму позвоночника. Пытаясь вылечить последствия травмы, Марина привезла дочь в город, с которым у нее когда-то были связаны большие надежды. И в один прекрасный день судьба приготовила Марине встречу с бывшим однокурсником Леонидом Вознюком. Леонид стал богатым предпринимателем, женатым Зинаиде, бывшей однокурснице Марины. Леонид начал ухаживать за Мариной, рассказав ей о том, что страшно одинок с женой и собирается развестись. Уставшая от многочисленных жизненных проблем, Марина быстро поверила словам Леонида и стала его любовницей. Вскоре Зинаида открыла ей правду, оказалось, что Леонид поспорил на вечере встречи выпускников, что сможет «купить» неприступную в юности Королёву. Марина не простила Леонида, но вскоре узнала, что забеременела от него. Леонид смог вымолить у нее прощение и предложил возобновить отношения. Прошло несколько месяцев. Леонид все еще убеждал Марину, что вот-вот разведется с Зинаидой. Но вскоре Марина случайно узнала о том, что жена Леонида была в курсе их встреч. Оказалось, что бесплодная Зинаида позволила мужу завести роман на стороне, надеясь на то, что Марина, родив, отдаст им ребенка. Марина соврала Леониду, что носит не его ребенка, он ушел. Марина решила вернуться с дочкой к своим родителям. На прощание она поговорила по душам со Светланой, владелицей салона красоты, в котором работала. Та рассказала, что тоже когда-то оказалась одна, но смогла построить свою жизнь. Марина решила брать с нее пример.



Королевская жизнь слушать на видеосервисе Wink.