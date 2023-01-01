Королевская невеста. Наталья Сапункова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то отец-барон попросил у феи подарок для нерождённой еще дочери: пусть-де она выйдет замуж за короля! Неслыханно. Нахально. И фея пообещала! Но всё пошло не так, как было задумано, и подарки фея вручила не одной, а двум дочерям барона! Одной – обещание выйти за короля, другой – за кучера! И в�от прошло семнадцать лет… Зимняя сказка.



Королевская невеста слушать на видеосервисе Wink.