Королева и лекарь. Эми Хармон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Его зовут Кель из Джеру. Он способен одним касанием руки воскрешать из мертвых. За каждую спасенную жизнь ему предстоит отдать день собственной… Ее зовут Саша из Солема. Она не помнит своего прошлого, но умеет рассказывать будущее. Шелк ее сказочных историй способен околдовать каждого слушаю�щего… Однажды Кель спасает Сашу от гибели, а она узнает в нем образ из своих видений. Саша решает следовать за Келем, несмотря на все опасности мрачных земель. Но он не нуждается в рабыне. С тех пор как загадочная леди Фири предала и покинула его навсегда, Кель ищет свою истинную Королеву…



Королева и лекарь слушать на видеосервисе Wink.