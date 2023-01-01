Корейская волна. Как маленькая страна покорила весь мир. Юни Хонг
Wink
Аудиокниги
Корейская волна. Как маленькая страна покорила весь мир. Юни Хонг

Корейская волна. Как маленькая страна покорила весь мир. Юни Хонг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Нон-фикшн432 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Дорама, Корейской кино, К-pop, Видеоигры, Samsung, Hyundai – эти и другие корейские слова плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Сейчас Южная Корея – пятнадцатая страна в мировой экономике, а Сеул напоминает город будущего. Но еще несколько десятилетий это была бедная страна, о которой мало кто вспоминал. Как же произошло, что в течение нескольких десятилетий Южная Корея пережила изменения, на которые большинству богатых стран потребовалось сотни лет? Юни Хонг, автор бестселлеров, переведенных на 15 языков мира, рассказывает, как Южная Корея окунулась в двадцать первый век, став мировым лидером в области бизнеса, технологий, образования и поп-культуры «Корейская волна» – это книга, наполненная историями корейцев, работающих во всех сферах государственного управления и общества. Она показывает, как нация, которая когда-то запретила мини-юбки, длинные волосы у мужчин и рок-н-ролл, может стать массовым поставщиком бойз-бэндов, мыльных опер и самого популярного в мире смартфона.

Корейская волна слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг