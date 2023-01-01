Корейская волна. Как маленькая страна покорила весь мир. Юни Хонг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дорама, Корейской кино, К-pop, Видеоигры, Samsung, Hyundai – эти и другие корейские слова плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Сейчас Южная Корея – пятнадцатая страна в мировой экономике, а Сеул напоминает город будущего. Но еще несколько десятилетий это была бедная страна, о которой мало кто вспоминал. Как же произошло, что в течение нескольких десятилетий Южная Корея пережила изменения, на которые большинству богатых стран потребовалось сотни лет? Юни Хонг, автор бестселлеров, переведенных на 15 языков мира, рассказывает, как Южная Корея окунулась в двадцать первый век, став мировым лидером в области бизнеса, технологий, образования и поп-культуры «Корейская волна» – это книга, наполненная историями корейцев, работающих во всех сферах государственного управления и общества. Она показывает, как нация, которая когда-то запретила мини-юбки, длинные волосы у мужчин и рок-н-ролл, может стать массовым поставщиком бойз-бэндов, мыльных опер и самого популярного в мире смартфона.



Корейская волна слушать на видеосервисе Wink.