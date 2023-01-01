Корабль «Семейное счастье» (Психотерапевтическое путешествие в море отношений). Елена Викторовна Могилевская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Книга задумана именно как подробное руководство по управлению кораблем под названием «Семейное счастье». Я не думаю, что её будут читать молодые люди, только собирающиеся вступить в брак: ведь они наивно полагают, что та любовь, которую они сейчас чувствуют, поднимет их на крыльях и перенесет в эдемский сад, где они будут жить долго и счастливо. Лишь те, кто уже понял, что даже самая неземная любовь не гарантирует нам бесконечного счастья и блаженства в семье, сможет найти необходимую информацию в этой книге о разных сторонах и этапах супружества.



Корабль «Семейное счастье» (Психотерапевтическое путешествие в море отношений) слушать на видеосервисе Wink.