Копия палатки, старые лыжи и манекены - «Комсомольская правда» начинает уникальную экспедицию к Перевалу Дятлова!. Радио «Комсомольская правда»
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Копия палатки, старые лыжи и манекены - «Комсомольская правда» начинает уникальную экспедицию к Перевалу Дятлова!. Радио «Комсомольская правда»

Копия палатки, старые лыжи и манекены - «Комсомольская правда» начинает уникальную экспедицию к Перевалу Дятлова!. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика16+

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Сюжет

Совместно с прокуратурой, судмедэкспертизой и программой Андрея Малахова «Прямой эфир» мы попытаемся с помощью новых технологий заново расследовать тайну гибели группы Дятлова

Копия палатки, старые лыжи и манекены - «Комсомольская правда» начинает уникальную экспедицию к Перевалу Дятлова! слушать на видеосервисе Wink.

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