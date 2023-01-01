WinkАудиокнигиКопия палатки, старые лыжи и манекены - «Комсомольская правда» начинает уникальную экспедицию к Перевалу Дятлова!. Радио «Комсомольская правда»
Копия палатки, старые лыжи и манекены - «Комсомольская правда» начинает уникальную экспедицию к Перевалу Дятлова!. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика16+
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Сюжет
Совместно с прокуратурой, судмедэкспертизой и программой Андрея Малахова «Прямой эфир» мы попытаемся с помощью новых технологий заново расследовать тайну гибели группы Дятлова
Копия палатки, старые лыжи и манекены - «Комсомольская правда» начинает уникаль�ную экспедицию к Перевалу Дятлова! слушать на видеосервисе Wink.