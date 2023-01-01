Копи царя Соломона. Генри Райдер Хаггард
Wink
Аудиокниги
Копи царя Соломона. Генри Райдер Хаггард

Копи царя Соломона. Генри Райдер Хаггард (книга, 1885) слушать онлайн

1885, Аудиокнига
Классика, Приключения621 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

«Копи царя Соломона» – самый популярный роман Г.Р. Хаггарда. Необыкновенные приключения, связанные с поиском древних сокровищ, ждут слушателя. А живое, эмоциональное повествование в исполнении Михаила Горевого поможет погрузиться в атмосферу увлекательнейших событий. – Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов и Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян

Копи царя Соломона слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг