Копи царя Соломона. Генри Райдер Хаггард (книга, 1885) слушать онлайн

Сюжет

«Копи царя Соломона» – самый популярный роман Г.Р. Хаггарда. Необыкновенные приключения, связанные с поиском древних сокровищ, ждут слушателя. А живое, эмоциональное повествование в исполнении Михаила Горевого поможет погрузиться в атмосферу увлекательнейших событий. – Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов и Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян



Копи царя Соломона слушать на видеосервисе Wink.