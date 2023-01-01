WinkАудиокнигиКопи царя Соломона. Генри Райдер Хаггард
Копи царя Соломона. Генри Райдер Хаггард (книга, 1885) слушать онлайн
1885, Аудиокнига
Классика, Приключения621 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
«Копи царя Соломона» – самый популярный роман Г.Р. Хаггарда. Необыкновенные приключения, связанные с поиском древних сокровищ, ждут слушателя. А живое, эмоциональное повествование в исполнении Михаила Горевого поможет погрузиться в атмосферу увлекательнейших событий. – Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов и Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян
Копи царя Соломона слушать на видеосервисе Wink.