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Копи царя Соломона. Генри Райдер Хаггард (книга, 1885) слушать онлайн
1885, Аудиокнига
Классика, Приключения660 мин12+
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Сюжет
К Аллану Квотермейну, известному охотнику и путешественнику, обращается сэр Генри Куртис со своим другом капитаном Джоном Гудом. Куртис просит Квотермейна помочь ему в поисках своего пропавшего брата Джорджа. После недолгих уговоров Аллан принимает предложение и отправляется с ними в путь. �После долгого пути и жестоких лишений путешественники попадают в затерянную Страну Кукуанов, где скрыты несметные сокровища библейского царя Соломона…
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