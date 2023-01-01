Концы в воду. Николай Ахшарумов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Николай Дмитриевич Ахшарумов – плодовитый прозаик и критик. Он печатался в ведущих журналах своего времени. Был заметной фигурой в литературных кругах и удостаивался похвал таких взыскательных судей, как М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. Н.Д. Ахшарумов всегда тяготел к изображению необычных людей, парадоксальных ситуаций и экстраординарных поступков. Он стремился запечатлеть противоречивость человеческой психики, ее «тайники» и «глубины», что закономерно влекло его к притче, фантастике и детективу. Наиболее близок к этому жанру один из лучших его романов – «Концы в воду». Умело выстроенный детективный сюжет сочетается здесь (как и в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского, которому Н.Д. Ахшарумов был во многом близок по направлению своего творчества) с глубоким проникновением в психологию преступника. Роман этот в какой-то степени предвосхищает композицию современного западного триллера, поскольку здесь преступление расследует не сторонний наблюдатель, а человек, вовлеченный в действие и лично причастный к происходящему.



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